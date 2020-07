Frosinone, prostituzione: violenze e minacce per avere i soldi delle prestazioni. Sgominata banda di aguzzini (Di lunedì 27 luglio 2020) Alle prime luci dell’alba, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, a conclusione di una complessa attività investigativa coordinata dal Sostituto Procuratore dr Samuel Amari della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito sei misure cautelari a carico di altrettanti indagati emesse dal GIP del Tribunale di Frosinone: 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una misura di detenzione domiciliare. A tutti gli indagati è stato contestato, a vario titolo e in concorso, il reato di “Associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, ricettazione, estorsione e porto abusivo di arma”. L’indagine è iniziata nel dicembre 2019, a seguito del tentato omicidio di un cittadino di origini albanesi. L’uomo, mentre era a bordo della sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta

zazoomblog : Frosinone prostituzione: violenze e minacce per avere i soldi delle prestazioni. Sgominata banda di aguzzini -… - CorriereCitta : Frosinone, prostituzione: violenze e minacce per avere i soldi delle prestazioni. Sgominata banda di aguzzini - CasilinaNews : #Frosinone Smantellata organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della #prostituzione… - CiociariaO : #Frosinone. Prostituzione, sgominata pericolosa banda dell'Est che gestiva il mercato: sei arresti… - SkyTG24 : Frosinone, sgominata banda dedita allo sfruttamento della prostituzione: 6 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone prostituzione Prostituzione a Frosinone, sgominata banda di albanesi: 5 arresti. Le indagini partite dopo un tentato omicidio Il Messaggero Prostituzione, sgominata pericolosa banda dell'Est che gestiva il mercato: sei arresti

Duro colpo al mercato della prostituzione e alle organizzazioni criminali che lo gestiscono. Dalle prime luci dell'alba, infatti, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, a coronam ...

Frosinone, sfruttamento prostituzione ed estorsioni: 6 arresti

Sgominata dalla polizia un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, ricettazione, estorsione e porto abusivo di armi. La Squadra Mobile sta eseguendo cinque ordinan ...

Duro colpo al mercato della prostituzione e alle organizzazioni criminali che lo gestiscono. Dalle prime luci dell'alba, infatti, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, a coronam ...Sgominata dalla polizia un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, ricettazione, estorsione e porto abusivo di armi. La Squadra Mobile sta eseguendo cinque ordinan ...