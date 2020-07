Farmaci equivalenti, Ema: verso lo stop per alcuni generici (Di lunedì 27 luglio 2020) Diversi Farmaci generici stanno per essere sospesi dal mercato dell’Unione europea perché l’azienda che li ha testati non è risultata affidabile. Non ci sono prove di danni o mancanza di efficacia dei Farmaci in questione, che pero’ saranno sospesi finche’ non saranno disponibili dati a supporto di fonti piu’ affidabili. Lo rende noto sul suo sito l’Agenzia europea del farmaco (Ema). Il Comitato per i Farmaci dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di sospendere l’autorizzazione alla vendita dei Farmaci generici testati dall’azienda indiana Panexcell Clinical Laboratories Priv. Ltd. La decisione è arrivata dopo che ispettori austriaci e tedeschi hanno riscontrato irregolarità negli ... Leggi su meteoweb.eu

