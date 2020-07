Criminalità e vandalismi a Fregene e Fiumicino, la situazione attuale: l’intervista al Dirigente Catello Somma (Di lunedì 27 luglio 2020) Criminalità e vandalismi a Fiumicino e Fregene: in queste ultime settimane se ne è parlato tanto, a causa dei ripetuti episodi che hanno caratterizzato l’estate e che hanno suscitato un senso di paura nei residenti e nei villeggianti abituali, tanto da spingerli – dopo l’aggressione a un 45enne ferito gravemente con una bottigliata alla testa solo per aver chiesto di smettere di fare baccano – a riunirsi in un comitato spontaneo, nato attraverso un gruppo Facebook, finalizzato a sollecitare amministrazione comunale e forze dell’ordine a un maggiore controllo del territorio. Della situazione attuale parliamo con il Comandante del Commissariato di Fiumicino, il 1° Dirigente della Polizia di Stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

