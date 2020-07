Cosa hanno detto Salvini, Sgarbi e Bocelli al convegno sul Covid al Senato (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - "Io la mascherina non ce l'ho e non me la metto". Dopo avere schivato i giornalisti, rei a suo avviso di volergli porre domande tendenziose sulla vicenda dei camici in Lombardia che ha coinvolto il governatore Attilio Fontana, il leader leghista Matteo Salvini, facendo il proprio ingresso al convegno "Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti", dribbla anche le norme anti-Covid in vigore negli edifici pubblici. E lo ha fatto in un modo palese, rifiutando anche la mascherina che gli è stata porta, dopo il sollecito a indossarne una, da parte di un assistente parlamentare. Il convegno, organizzato dal Senatore del Carroccio Armando Siri e da Vittorio Sgarbi, si svolgeva in una sede parlamentare quale è la biblioteca del ... Leggi su agi

pisto_gol : Come prima cosa espongono scudetti revocati, alla faccia della FIGC e del rispetto delle regole, come seconda si fa… - fattoquotidiano : Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno scoperto gli autori di 25 furti, 5 estorsioni e 1 tentata rapina a u… - RobiRobigno : @TeofiloSteven @NandoPiscopo1 @AlexKensei77 @Eros70183028 Ragazzi l’ho sempre detto che l’all. da prendere era Luci… - hwasmemories : DICO SOLO UNA COSA : PORCA PUTTANA COSA HANNO VISTO I MIEI OCCHI SOLO LORO SANNO #ATEEZ #INCEPTION @ATEEZofficial -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa hanno Coronavirus e rientro a scuola: cosa è successo in Danimarca e Asia Corriere della Sera Incidente sul lavoro a Cazzago San Martino: operaio 24enne colpito da pezzo di macchinario, è grave

Grave incidente sul lavoro nella serata di martedì 28 luglio a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Un operaio di 24 anni è rimasto ferito da un pezzo di macchinario che è stato “sparato”, fo ...

Elezioni regionali: vescovi toscani, “ripensare i modelli sociali, economici e culturali”

“Dopo le dolorose esperienze di questi mesi, molti si chiedono se non sia il caso di ripensare i modelli sociali, economici e culturali che hanno caratterizzato sinora la convivenza sociale e la vita ...

Grave incidente sul lavoro nella serata di martedì 28 luglio a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Un operaio di 24 anni è rimasto ferito da un pezzo di macchinario che è stato “sparato”, fo ...“Dopo le dolorose esperienze di questi mesi, molti si chiedono se non sia il caso di ripensare i modelli sociali, economici e culturali che hanno caratterizzato sinora la convivenza sociale e la vita ...