Coronavirus, stabili i casi nel Milanese: 14 in provincia e 7 in città (Di lunedì 27 luglio 2020) MIlano, 27 luglio 2020 - In calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia: sono 34, di cui 6 debolmente positivi e 3 scaturiti da positività ai test sierologici. La ... Leggi su ilgiorno

ilSaronno : Coronavirus, i contagi: Saronno e Saronnese ancora stabili - qn_giorno : #Coronavirus, stabili i casi nel #Milanese: 14 in provincia e 7 in città - cascinanotizie : Coronavirus: in Toscana 8 nuovi casi, nessun decesso per il sesto giorno consecutivo Dall’inizio dell’epidemia i t… - controradio : Coronavirus, Toscana: 8 nuovi casi, nessun decesso per il sesto giorno consecutivo Autore: Chiara Brilli <p>Le pers… - Ultron65 : RT @Libero_official: #Coronavirus, scendono i contagi e sono stabili le vittime: solo 5. Terzo giorno senza vittime in Lombardia https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stabili Coronavirus, stabili i casi nel Milanese: 14 in provincia e 7 in città IL GIORNO Coronavirus in Toscana: 8 nuovi casi, nessun decesso per il sesto giorno consecutivo

In Toscana sono 10.438 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (6 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi otto casi odierni sono ricond ...

Coronavirus: 6 nuovi casi dall'estero, per il sesto giorno nessun decesso

In Toscana sono 10.438 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (6 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi otto casi odierni sono ricond ...

In Toscana sono 10.438 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (6 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi otto casi odierni sono ricond ...In Toscana sono 10.438 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (6 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). Sei dei nuovi otto casi odierni sono ricond ...