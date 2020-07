Carré lungo: 30 bellissime idee da copiare alle star (Di lunedì 27 luglio 2020) Se consideriamo che più della metà dei tagli femminili lanciati in questi ultimi anni appartengono alla famiglia dei «medi», possiamo ragionevolmente pensare che la «via di mezzo» non è più sinonimo d’indecisione bensì di glamour. E Hollywood ne è diventata l’isola felice: non c’è star che non l’abbia sperimentato. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Carré lungo John le Carré: il mio nuovo romanzo su Brexit e Trump Pangea.news