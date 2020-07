Ascolti tv domenica 26 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Prime Time Su Rai 1 La serie Non dirlo al mio capo 2 ha registrato 2.256.000 telespettatori, share 13.5%. Su Rai 2 90° Minuto Sera 1.075.000, 5.9%. FBI ha registrato 811.000 telespettatori, share 4.9%. Su Rai 3 A raccontare comincia tu - Raffaella Carrà incontra Sophia Loren ha registrato 869.000 telespettatori, share 4.9%. Su Canale 5 Il film Lion - La strada verso casa ha registrato un netto di 1.935.000 telespettatori, share 11.5%. Su Italia 1 Il film Tutti pazzi per l'oro ha registrato un netto di 958.000 telespettatori, share 5.6%. Su Rete 4 Freedom - Oltre il confine ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, share 3.9%. Su La7 Atlantide - Evita e la deriva argentina ha registrato 385.000 telespettatori, share 2.3%. Su Tv8 Gomorra - La serie è stata vista da 504.000 telespettatori, share 2.9%. Su ... Leggi su blogo

