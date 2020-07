“Allora è successo davvero”. Adriana Volpe non sa come dirlo diversamente. E ora tutti lo sanno (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è da dirlo, Adriana Volpe è sulla cresta dell’onda. Dal Gf Vip, anche per ammissione della stessa conduttrice trentina, ha vissuto momenti di ‘down’. Nulla di irreparabile si è sempre affrettata a chiarire il volto di Ogni Mattina (Tv8). Fatto sta che il gossip non si è mai placato. E non solo la cronaca rosa ha dubitato del prosieguo della love story tra la presentatrice e l’imprenditore Roberto Parli. Tanti pure i fan che seguono i due che hanno sostenuto che in realtà i problemi coniugali fossero tutt’altro che superati. Qualcuno ha addirittura insinuato che il rapporto fosse giunto al capolinea. Ed eccola Adriana, che con un commento tanto stringato quanto chiaro, ha messo a tacere le voci che la vorrebbero single dopo aver ricevuto una ... Leggi su caffeinamagazine

beatricex__ : comunque secondo me il finale di 'proposta indecente' è orribile, senza senso, CEH VI SIETE LASCIATI QUELLA SE L'É… - blvrrytaegi : @uhgldn okay allora non è successo niente - noianononhodet1 : @Ispettore_Ginko @mike_fusco beh se andiamo a vedere ora non ricordo se è successo a fine '80 o primi 90, oltre al… - crycrybi : RT @LuminitaPoenaru: @QuiMediaset_it Volete il boom di ascolti allora non perdete l'occasione con loro il successo è assicurato #BayYanlisM… - hesmalibv : @__alwayslou_ se penso adesso a come la presi allora, mi dico che ho esagerato, ma forse se fosse successo adesso l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Allora successo E se le testate nucleari di Incirlik finissero ad Aviano? Policymakermag