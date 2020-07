VIDEO - Focolai a Barcellona, Gattuso: "Decide chi governa. Fiducia nell'UEFA" (Di domenica 26 luglio 2020) Mancano 13 giorni alla partita di Champions League di Barcellona, ma c'è ancora incertezza su dove si svolgerà la gara per via dell'emergenza Coronavirus in Catalogna. Leggi su tuttonapoli

Mancano 13 giorni alla partita di Champions League di Barcellona, ma c'è ancora incertezza su dove si svolgerà la gara per via dell'emergenza Coronavirus in Catalogna. Ieri, in conferenza stampa ne ha ...

Coronavirus, Crisanti: "Nuova ondata potrebbe arrivare a fine Agosto, bisogna aumentare i controlli"

Coronavirus, Crisanti: “La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto” "Forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più brav ...

Coronavirus, Crisanti: "La nuova ondata potrebbe arrivare già fine agosto" "Forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più brav ...