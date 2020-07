Usa, 35mila al buio in Texas per Hanna (Di domenica 26 luglio 2020) NEW YORK, 26 LUG - L'uragano Hanna si fa largo in Texas, dove 35.000 sono già al buio, senza elettricità. I venti sono molto sostenuti anche se a terra Hanna sta prendendo forza e continuerà a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il sindaco di Lampedusa: «Dichiaro io lo stato d’emergenza, manifesto come nel ‘68»

Salvatore Martello, Totò per tutti, un annetto fa la riassunse così: «Siamo accoglienti, non idioti». Per la sua Lampedusa, di cui è sindaco dal giugno del 2017, reclama attenzione. Senza fare troppe ...

