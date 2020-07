‘Temptation Island’, Katia Fanelli ospite in radio svela tutta la verità sui rumor che la vogliono vicina ad un tentatore (Di domenica 26 luglio 2020) Abbiamo conosciuto la ‘fotonica’ Katia Fanelli durante la sua esperienza a Temptation Island in coppia con l’ormai ex fidanzato Vittorio Collina. I due avevano deciso di partecipare al reality principalmente per capire se i sentimenti di Katia erano cosi forti da superare la lontananza forzata, ma è stato proprio nel villaggio dei fidanzati che Vittorio si è avvicinato alla tentatrice Vanessa Cinelli con cui ha intrapreso una frequentazione una volta lasciato l’Is Morus Relais; le cose però non sono andate per il verso giusto e proprio Collina ne aveva annunciato e spiegato i motivi qualche tempo fa e la stessa Katia aveva già in parte commentato la rottura tra i due. Intervistata da Giada Di Miceli nella trasmissione Non succederà più su ... Leggi su isaechia

