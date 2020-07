Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 27 al 31 luglio 2020: Christoph ha un ricordo da dimenticare (Di domenica 26 luglio 2020) Nelle puntate dal 27 al 31 luglio 2020 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore vedremo Christoph piuttosto inquieto nel ricordare qualcosa che lo ha fatto davvero stare male. Un ricordo macabro che ritorna nella sua memoria in maniera prepotente. Quel ricordo va rimosso, prima che sia troppo tardi! Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 27 al 29 luglio 2020: Paul non crede alle parole di Michael: Lunedì 27 luglio 2020 – Paul non crede alle parole di Michael: Michael sostiene di non essere il responsabile della morte di Romy. Addirittura è arrivato a scoprire il legame tra il libro di erbe velenose e Annabelle, ... Leggi su anticipazioni

