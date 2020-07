Spal-Torino, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni di Spal e Torino, gara in programma alle ore 19:30. Queste le scelte dei due allenatori: Spal (4-3-1-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon, Fares; Murgia, Missiroli, Dabo; Strefezza; Di Francesco, Petagna. All. Di Biagio Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meité, Rincon, Berenguer; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo Foto: profilo twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - clikservernet : Spal-Torino, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Spal-Torino, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - BombeDiVlad : ???? #SerieA - #SPALTorino ?? #SPAL: Thiam; Cionek, Salamon, Vicari, Fares; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia; Petag… -