Non solo Premier per Koulibaly, una top di Serie A mette gli occhi sul difensore (Di domenica 26 luglio 2020) Kalidou Koulibaly è uno dei nomi caldi di questo mercato estivo. Il centrale del Napoli nel corso della sua esperienza azzurra ha raggiunto un livello di gioco che ha attirato l'attenzione di grandi club di Premier. Sull'ex Genk ci sono Manchester City, Liverpool e anche Chelsea. I Blues di Lampard infatti si sono inseriti nell'affare con un offerta di circa 60 milioni di euro, ma difficilmente De Laurentiis dirà di sì.JUVENTUS SU Koulibalycaption id="attachment 799618" align="alignnone" width="300" Koulibaly (getty images)/captionIl numero uno del club azzurro però deve difendersi anche dalle squadre della nostra Serie A. Koulibaly ha dimostrato in questi anni di essere uno dei difensori migliori del campionato e non è escluso che il suo futuro possa ... Leggi su itasportpress

borghi_claudio : Io, lo sapete, parlo solo delle cose che so. Dato che di quello che fa Regione Lombardia so poco avrete notato che… - CarloCalenda : I partiti non fanno più politica @MassimGiannini. Invece dalle parti dei giornali va tutto bene. Capacità di approf… - meb : I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo ne… - manu_etoile : RT @AzzurraBarbuto: Casalino dice che per punire il fidanzato non gli pagherà le vacanze. Magari lo lascerà da solo a casa con il cane e la… - biancalyuna : (non sotto ai commenti del Cerbero eh, ma su altri canali, dove loro non hanno colpa perché non ne sono i titolari)… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Di Maio e non solo... Chi c'era al Villaggio Rousseau del Movimento 5 Stelle. Le foto Formiche.net Nel mare nostrum il gas vale più della vita

Nella storia il Mediterraneo è stato un grande bacino di commerci, conflitti e riconciliazioni. A questa regola non sfugge nemmeno oggi, con Stati in guerra che si affacciano sulle sue acque: dalla Li ...

Disturbi duri a scomparire Post-Covid, serve un’équipe

Essere passati attraverso il Coronavirus è stato un evento forte, spiega il dott. Pietro Agostini, medico fisiatra e coordinatore dell’Ambulatorio per il recupero e la riabilitazione post Covid-19 di ...

Nella storia il Mediterraneo è stato un grande bacino di commerci, conflitti e riconciliazioni. A questa regola non sfugge nemmeno oggi, con Stati in guerra che si affacciano sulle sue acque: dalla Li ...Essere passati attraverso il Coronavirus è stato un evento forte, spiega il dott. Pietro Agostini, medico fisiatra e coordinatore dell’Ambulatorio per il recupero e la riabilitazione post Covid-19 di ...