Morta Olivia de Havilland, la Melania di “Via col vento”. L’ultima star dell’età dell’oro di Hollywood: vinse due Oscar e si ribellò a Warner Bros (Di domenica 26 luglio 2020) È Morta alla veneranda età di 104 anni Olivia De Havilland, l’attrice imMortalata nell’immaginario comune per il ruolo di di Melanie Hamilton Wilkes in Via col vento. Secondo quanto è stato reso noto, l’attrice si è Morta oggi nella sua abitazione a Parigi, dove si era trasferita all’inizio degli anni Cinquanta dopo aver abbandonato Hollywood. De Havilland aveva ricevuto premi e riconoscimenti negli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. vinse due Oscar, su cinque nomination, come attrice protagonista nel 1946 per il film A ciascuno il suo destino e nel 1949 per L’ereditiera, e nel 1986 vinse il Golden Globe per il suo ruolo nel film Anastasia, l’ultima dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

