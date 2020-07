Montella in lacrime col gip. Conferma lo spaccio e inguaia il suo superiore (Di domenica 26 luglio 2020) Luca Fazzo L'appuntato in cella risponde alle domande L'ammissione: il maresciallo Orlando sapeva Quando i fermati urlavano sotto le botte, lui e il suo commilitone/complice minacciavano di picchiare più forte. Adesso che è in cella, con accuse da decenni di galera e l'addio alla divisa che ha insozzato per anni, l'appuntato dei carabinieri Peppe Montella ha smesso bruscamente i panni del maschio Alfa. Fino a tre giorni fa era lui a fare il bello e il cattivo tempo nella caserma della Stazione Levante, trascinandosi appresso i colleghi e i superiori in un gorgo di illegalità. Adesso è un agnello che piange e si torce le mani davanti al giudice venuto a interrogarlo. Confessa molto, minimizza un po'. Al giudice Luca Milani poco importa, per ora, del resto: delle connivenze circostanti, financo dell'omertà, che hanno permesso ... Leggi su ilgiornale

Giuseppe Montella cerca di rimanere a galla con le sue verità, nonostante 326 pagine di ordinanza, 6 mesi di indagini e 75mila intercettazioni piuttosto dettagliate. L’appuntato si è difeso ...

«Ricorda: siamo quelli di via Caccialupo»: questa la firma con cui i carabinieri della caserma Levante di Piacenza si pavoneggiavano. Non per presentarsi ma per inquadrare meglio la loro «etichetta», ...

