Migranti, quel corpo senza vita lasciato in mare: “vado io a prenderlo” (Di domenica 26 luglio 2020) L’appello provocazione era stato dell’europarlamentare in area Pd, Pietro Bartolo: “vanno a recuperare le pecore morte ma non gli uomini”. foto archivioEmergenza Migranti che con l’arrivo della bella stagione si sono riversati in migliaia nel Mediterraneo a bordo di barche talvolta improvvisate che non ce la fanno dall’Africa a raggiungere le coste maltesi o quelle italiane. Ci sono stati dei morti a luglio, e tra questi, un ragazzo dell’età presunta di 30 anni, il cui corpo è stato lasciato in mare, accanto ai detriti della barca con la quale è naufragato. Un migrante morto nel Mediterraneo che da oltre 15 giorni è alla deriva su quello che rimane del gommone su cui viaggiava. Un’immagine ... Leggi su chenews

Lampedusa, 25 luglio 2020 - "È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io". Con queste parole il sindaco di Lampedusa Totò Martello c ...

