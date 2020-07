Migranti, il nuovo "business" è un'altra nave-quarantena (Di domenica 26 luglio 2020) Roberto Chifari Proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. A centinaia sono arrivati negli ultimi giorni portando di fatto al collasso l'hotspot dell'isola che ospita una media di 800 Migranti su una capienza di 80. Il Governo, intanto, pensa ad una nuova nave quarantena In Sicilia è emergenza sbarchi di Migranti. La denuncia arriva direttamente dallo stesso governatore siciliano, Nello Musumeci, che parla di business dell'accoglienza. La responsabile del Viminale, Luciana Lamorgese, ha deciso di portare in Sicilia un'altra nave quarantena per l'accoglienza dei Migranti, una soluzione tampone per decongestionare l'hotspot di Lampedusa, ormai al collasso da settimane. Un business ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : ?? Nuovo barcone con 55 tunisini (in fuga dalla famosa 'guerra di Tunisia') e salgono a 800 (ottocento!) gli sbarch… - ilfoglio_it : Libia, migranti, virus. L'ex ministro propone un nuovo paradigma: 'Tutto ciò che è legale è salute e tutto ciò che… - MauriWLJ : RT @ilgiornale: Proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. A centinaia sono arrivati negli ultimi giorni portando di fatto al collasso… - Andrearey91 : RT @ilgiornale: Proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. A centinaia sono arrivati negli ultimi giorni portando di fatto al collasso… - Mania48Mania53 : RT @paladinoitalian: in un paese senza soldi, chi paga ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuovo Migranti, il nuovo "business" è un'altra nave-quarantena il Giornale Trenta migranti tunisini sono scappati dall'hot spot di Pozzallo

dove era attraccata la nave petroliera 'Cosmo' per le procedure di accoglienza e di controllo dei nuovi arrivati per eludere la sorveglianza all’hot spot di Pozzallo e fare perdere le proprie tracce.

Covid e migranti. Musumeci: “Dal business accoglienza a quello della quarantena”

25 migranti dell’hotspot di Lampedusa sono risultati positivi ... E ribadirò che intravedo occhi sgargianti in chi si sfrega le mani per gestire un nuovo business dell’accoglienza, che magari ...

dove era attraccata la nave petroliera 'Cosmo' per le procedure di accoglienza e di controllo dei nuovi arrivati per eludere la sorveglianza all’hot spot di Pozzallo e fare perdere le proprie tracce.25 migranti dell’hotspot di Lampedusa sono risultati positivi ... E ribadirò che intravedo occhi sgargianti in chi si sfrega le mani per gestire un nuovo business dell’accoglienza, che magari ...