Meteo Esteri: l’Uragano Hanna si è indebolito, ma intanto Douglas si profila al largo delle Hawaii (Di domenica 26 luglio 2020) Hanna, il primo uragano del 2020 sulla costa atlantica, è stato degradato a tempesta tropicale nel suo passaggio attraverso il Texas; ma nello Stato americano ha causato piogge violente. Sebbene degradato, la violenta tempesta -che ha toccato terra a Padre Island alle 17:00 ora locale di sabato- si muoveva ancora con venti sostenuti a 115km orari. Nella mattinata comunque non sono state segnalate perdite umane o danni gravi. Tuttavia i Meteorologi hanno avvertito del rischio di una mareggiata, con onde di circa 1,8 metri in alcune zone, e previsto che Hanna continuera’ a scaricare pioggia lunedi’ tanto in Texas che in Messico. intanto pero’ un’altra perturbazione peroccupa: pur indebolito alla categoria 1, la prima di 5 nella scala Saffir-Simpson, ... Leggi su meteoweb.eu

EnricoVerga : @checovenier Nunu non so nulla. Cosa è successo? Lo sai che io seguo e parlo di economia e esteri. Italia seguo poco. Giusto il.meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Esteri Meteo Esteri: l’Uragano Hanna si è indebolito, ma intanto Douglas si profila al largo Hawaii Meteo Web Barcellona, Bartomeu blinda Messi: "Rinnoverà". E su Lautaro: "Per ora tutto fermo"

BARCELLONA - Il futuro di Messi, il mercato e i sogni Lautaro e Neymar, ma soprattutto la Champions che sta per ricominciare, col Barcellona atteso dal ritorno degli ottavi contro il Napoli. Un appunt ...

METEO – URAGANO HANNA si abbatte sul TEXAS con forti venti ed inondazioni, video dell’evento

Meteo – Bentrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano con questa consueta rubrica sugli eventi meteo estremi non solo sull’Italia, ma riguardanti anche il resto del mondo. Nel corso della gio ...

BARCELLONA - Il futuro di Messi, il mercato e i sogni Lautaro e Neymar, ma soprattutto la Champions che sta per ricominciare, col Barcellona atteso dal ritorno degli ottavi contro il Napoli. Un appunt ...Meteo – Bentrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano con questa consueta rubrica sugli eventi meteo estremi non solo sull’Italia, ma riguardanti anche il resto del mondo. Nel corso della gio ...