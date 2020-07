L’anomalo scudetto di Sarri (Di domenica 26 luglio 2020) Non è stato un titolo facile. E neppure, come raccontato da Sarri alla stampa, il più difficile nella storia del calcio italiano. Piuttosto, c’è stato più di un momento in cui era praticamente sfumato lo scudetto vinto matematicamente stasera dalla Juventus, il nono in fila, con il successo sulla Sampdoria (2-0). Il peso del Covid-19, i morti, i contagi, 100 giorni sul divano per gli atleti, tra cui alcuni, poi decisivi per il successo, come Dybala, colpiti dal Virus. E … Continua L'articolo L’anomalo scudetto di Sarri proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

talusi : Certo Lazio e Inter avranno parecchi rimpianti per questa stagione finale,chi per una rosa non eccelsa,l'altra per… - Boltobravo : #UdineseJuventus...sempre dell’idea di uno scudetto “allungato” nel suo verdetto per mantenere vivo l’intere$$e di un campionato anomalo... - Gioss17v : @_alex91_ @DaniloServadei @BioNeonHero @EddiePepsi @alexcobra11 Festival dei rigori...campionato anomalo in tutto.… -

