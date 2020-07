Hysaj e Allan avvicinano il Napoli al Milan, sfortuna record per il Sassuolo (Di domenica 26 luglio 2020) Napoli-Sassuolo 2-0 36.esima giornata Serie A Tim 2019/2020 Il Napoli batte in casa 2-0 il Sassuolo e riprende la sua marcia di avvicinamento al quinto posto dopo il brusco stop di Parma. Buona prestazione degli uomini di Gattuso soprattutto nel primo tempo, chiuso con il minimo vantaggio grazie alla prima gioia in Serie A di Hysaj (8′). Tra prima e seconda frazione il Var annulla tre reti al Sassuolo, rispettivamente a Djuricic, Berardi e Caputo. Nel finale Allan chiude i conti con una conclusione dalla distanza. Gli azzurri restano settimi in classifica ma si portano ad una sola lunghezza dal Milan sesto. LA PARTITA Gattuso rinuncia dal primo minuto solo all’acciaccato Mertens e a Mario Rui, ma il Napoli non ... Leggi su sport.periodicodaily

SerieA : Il @sscnapoli si aggiudica il match del San Paolo sul @SassuoloUS grazie alla prima rete in #SerieATIM di Hysaj e a… - Gazzetta_it : #NapoliSassuolo 2-0: decide Hysaj, quattro gol annullati agli emiliani - SkySport : NAPOLI-SASSUOLO 2-0 Risultato finale ? ? #Hysaj (8') ? #Allan (90+3') ?? - SeEarn : AUDIO - NAPOLI-SASSUOLO 2-0, LE EMOZIONI DELLA GARA RACCONTATE DA CARMINE MARTINO #NapoliSassuolo #Hysaj #Allan… - NCN_it : AUDIO - NAPOLI-SASSUOLO 2-0, LE EMOZIONI DELLA GARA RACCONTATE DA CARMINE MARTINO #NapoliSassuolo #Hysaj #Allan… -