Gara MotoGP di nuovo in Spagna, GP di Jerez oggi 26 luglio: orario e come seguirlo in tv e in streaming (Di domenica 26 luglio 2020) Il motomondiale è ufficialmente partito la scorsa settimana, ma i tempi serrati non permettono di tirare il fiato: una nuova Gara di MotoGP è infatti già pronta a prendere il via nella giornata di oggi. Dopo la grande prestazione di Quartararo della scorsa settimana – oltre al pesante botto di Marc Marquez – i centauri sono caldi, e scalpitano per tornare nuovamente in sella. E protagonista sarà ancora una volta il circuito spagnolo di Jerez de la Frontera, per quello che a questo giro è inquadrato come il GP di Andalusia (la settimana scorsa era GP di Spagna). Cambia il nome ma non l'entusiasmo che gravita intorno alla competizione, che assegnerà nuovi punti iridati in chiave corsa al titolo. Una corsa che ha perso (per il ... Leggi su optimagazine

SkySportMotoGP : Marquez rinuncia alla gara: 'Ci ho provato, adesso posso dormire sereno' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AndaluciaGP - SkySportMotoGP : GP Andalusia, Puig: 'Marc Marquez non affronterà la gara' ? ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #AndaluciaGP #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Super abbraccio per una super gara! ?? ?? Il 'Dottore' @ValeYellow46 va a congratularsi con @Luca_Marini_97 per la… - zazoomblog : MotoGP Andalusia 2020 Gara - Diretta Sky Sport e DAZN differita TV8 - #MotoGP #Andalusia #Diretta #Sport - Notiziedi_it : MotoGp di Andalusia, dove vedere la gara di oggi in diretta tv e streaming (orari Sky, Dazn e Tv8) -