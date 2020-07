Fontana deve dimettersi (Di domenica 26 luglio 2020) . È questo che il MoVimento 5 Stelle chiederà al Consiglio Regionale della Lombardia. La misura è colma. Il governatore deve farsi da parte non tanto per le terrificanti ombre che l’ultima inchiesta, quella sulla fornitura di camici da parte di Dama spa società di cui suo cognato è socio di maggioranza, ha gettato sul suo governo. Conflitti di interesse dimenticati in un periodo in cui in Lombardia i morti venivano portati via con i camion dell’esercito, bonifici da conti svizzeri sbiancati grazie alla voluntary disclosure del governo Renzi, bugie reiterate: “Non sapevo nulla della procedura e non sono mai intervenuto in alcun modo” sosteneva fino a due giorni fa. Fontana non deve dimettersi per quello che potrebbe aver fatto. Non deve farsi da ... Leggi su ilblogdellestelle

attca : RT @laGreta_: Fontana voleva solo compartecipare alla donazione del cognato con quei 250k? Ma la donazione di camici non è del cognato, ben… - MarcoAcco68 : RT @AdriMCMLXI: Marco Travaglio spiega perché Fontana deve dimettersi Tutte le strane dimenticanze e le curiose omissioni del presidente d… - ArturoF1971 : RT @francofontana43: Fontana c’è dentro fino al collo Di sicuro, un mucchio di bugie, un conto di 5 milioni alle Bahamas intestato alla mad… - GenCar5 : @MikyTarricone Però non si deve dire... Sennò il commissario politico si offende e risponde che discriminiamo 60 milioni di Fontana. - LucianoRomeo9 : RT @soniabetz1: C'è un presunto spacciatore? Si va a suonare al suo campanello. Un minorenne ti contesta? Si sbatte la sua foto in prima pa… -