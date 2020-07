David Silva e l’ultima partita in Premier League: “Tornassi indietro rifarei tutto” (Di domenica 26 luglio 2020) "Se tornassi indietro rifarei tutto". Sono queste le parole principali di David Silva giunto alla sua ultima partita con la maglia del Manchester City in Premier League. Il centrocampista spagnolo giocherà oggi contro il Norwich la sua ultima sfida nel massimo campionato inglese. Un'emozione speciale per lui e per il suoi compagni che per 10 anni gli hanno visto vestire e onorare al massimo la t-shirt dei Citizens. Come riporta il Guardian, il classe 1986 ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera.David Silva: "Avevo un sogno da piccolo e l'ho realizzato"caption id="attachment 561725" align="alignnone" width="424" David Silva (Getty Images)/captionQuattro campionati, due FA Cup, cinque ... Leggi su itasportpress

