Coronavirus, 255 nuovi positivi e +3 in terapia intensiva (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 26 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di 246.118, con un incremento rispetto al 25 luglio di 255 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 12.565, con un incremento di 123 assistiti rispetto al 25 luglio. Tra gli attualmente positivi, sono 44 (+3) in cura presso le terapie intensive. 735 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 4 pazienti rispetto al 25 luglio. 11.786 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 5 e portano il totale a 35.107. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 198.446, con un incremento di 126 persone rispetto al 25 luglio. Il numero di tamponi ... Leggi su liberoquotidiano

Dal bollettino di oggi, domenica 26 luglio, è emerso che in Italia sono 246.118 (+255 , ieri +274) i casi accertati di coronavirus, di cui 198.446 guariti (+126, ieri +128) e 35.107 morti (+5, ieri +5 ...

Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia ...

Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia ...