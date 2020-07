Capello: “Volevo Messi alla Juventus quando aveva 17 anni. Barcellona? Buoni giocatori ma… un po’ vecchi” (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Capello non le manda certo a dire e in un'intervista rilasciata a Marca, l'ex tecnico affronta i temi caldi legati al campionato spagnolo in riferimento alla stagione del Real Madrid e, soprattutto del Barcellona.Parole importanti per l'ex mister italiano che ha elogiato l'operato di Zidane al Real Madrid ma anche avuto qualche parola sibillina per i blaugrana.Capello: "Volevo Messi alla Juventus. Barcellona? giocatori un po' vecchi"caption id="attachment 993015" align="alignnone" width="579" Messi (getty images)/caption"Messi è Messi, in assoluto il migliore di sempre secondo me", ha detto Capello parlando de La Pulce del Barcellona. "Lo ... Leggi su itasportpress

LeoDeLeoDeLeoDe : Volevo dire agli strambi fratelli della destra che se tutto va bene, al #Napoli arriverà un nigeriano col capello b… - scarlwalker : Le Blackpink: feed Instagram perfetto foto perfette mai un capello fuori posto Le Twice: volevo farmi un selfie ma… - stillgotmedemi : una volta ho trovato un capello in un piatto in un ristorante ma non ho detto neinte perchè non volevo ferire i sen… - junews24com : Zapata alla Juve, Capello: «Io lo volevo, ma non so se sia adatto» - - ILCARDE : @OsservaMy Volevo solo dirti(Te lo dico qui, non perché qui tu non lo sia, ma non sapevo dove scrivertelo ??, e lì m… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello “Volevo Il Magic Bus è volato via, ma il mito di «Into the Wild» è più vivo che mai Corriere della Sera