Calciomercato Inter: il Crotone pensa ad Agoume, i dettagli (Di domenica 26 luglio 2020) Calciomercato Inter: la neo promossa Crotone starebbe pensando a Lucien Agoume per rinforzare la propria rosa Secondo quanto riporta FcInternews.it, il Crotone starebbe pensando a Lucien Agoume per rinforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato che i calabresi disputeranno in Serie A. L’Inter probabilmente cederà in prestito sia il talentino francese che Sebastiano Esposito e il Crotone è in prima fila per l’ex Sochaux. Il club nerazzurro sceglierà il progetto migliore dove far maturare e crescere il proprio giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

