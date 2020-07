Voci sul rimpasto, Lamorgese fatta fuori. Un incubo: "Chi piazzano al suo posto", immigrati già in festa (Di sabato 25 luglio 2020) L'accordo raggiunto in Europa sul Recovery Fund pare aver rafforzato il governo e Giuseppe Conte. Senza un risultato almeno sufficiente, infatti, il presunto avvocato del popolo, si sussurra, sarebbe stato defenestrato da Palazzo Chigi. Ma non è andata così. E dunque, pur tra le tensioni sul Mes, il governicchio Pd-M5s tira dritto. E Conte resta al suo posto. Parzialmente archiviate pure le Voci sul rimpasto che si rincorrono da mesi, anche se un tagliando, probabilmente, dovrà essere fatto. E tra i depennabili non c'è soltanto Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione che per numero di gaffe fa concorrenza a Danilo Toninelli e di cui anche i vertici grillini avrebbero le tasche piene. Tra i depennabili ci sarebbe anche Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno. L'indiscrezione ... Leggi su liberoquotidiano

rockmoda : 19 luglio 2014 il nostro primo San Siro?? Una serata di quelle che non si dimenticano. L’emozione grandissima prima… - outofthiswxrld_ : @Hugmenowzayn nulla di ufficiale, sono usciti solo video dove si sentono le voci dei ragazzi e roba larry, vai sul mio profilo - CARLA44377233 : Fino ad ora non avevo dato gran credito alle voci che accusano il Premier Conte di essere “usurpatore” delle libert… - svevio : @RadioSpada @SurrexitVere @Avvenire_Nei @ZanAlessandro @ivanscalfarotto @lauraboldrini @nelloscavo Sul pontificato,… - alessa_rnzgdr : quando a lavoro girano voci sul fatto che hai un bel culo e il tuo amico ti mette al corrente e tu sei tipo 'ma WTF?!' ?????? #R -

Ultime Notizie dalla rete : Voci sul Ferrari, le voci sul flop nato da una spy-story e dalle rivelazioni alla FIA di un team rivale Sport Fanpage Conti correnti: quasi 6 milioni di italiani ne ignorano i costi

Tra i diversi effetti dell’emergenza Coronavirus, una delle più «dirette» sulla vita delle famiglie riguarda la percezione dei propri risparmi e la paura che il virus li colpisca. Chiedendosi come il ...

Classica e jazz all’Orto Botanico

A chi ha il coraggio di mandare avanti rassegne va tutto il plauso perché, in periodi di Coronavirus, proporre musica non è operazione semplice. La capitolina Istituzione Universitaria dei Concerti IU ...

Tra i diversi effetti dell’emergenza Coronavirus, una delle più «dirette» sulla vita delle famiglie riguarda la percezione dei propri risparmi e la paura che il virus li colpisca. Chiedendosi come il ...A chi ha il coraggio di mandare avanti rassegne va tutto il plauso perché, in periodi di Coronavirus, proporre musica non è operazione semplice. La capitolina Istituzione Universitaria dei Concerti IU ...