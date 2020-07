Trapianti, al Policlinico di Bari 8 in 24 ore: coinvolti 100 sanitari (Di sabato 25 luglio 2020) Otto Trapianti sono stati eseguiti in una 24 ore al Policlinico di Bari. Una vera e propria no stop. Le operazioni sono cominciate venerdì mattina e l’ultimo intervento si è concluso questo pomeriggio. Uno straordinario impegno che ha visto più di cento operatori sanitari coinvolti in quattro sale operatorie del padiglione Asclepios e Rubino, attive in contemporanea per salvare otto vite. Il professor Aldo Milano, direttore dell’unità operativa di Cardiochirurgia, con la sua equipe è stato impegnato in un doppio trapianto di cuore su un uomo di 59 anni e una donna di 58 anni. Il professor Luigi Lupo, direttore dell’unità operativa di Chirurgia generale e Trapianti di fegato, ha eseguito il trapianto su un uomo di ... Leggi su meteoweb.eu

