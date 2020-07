TED e la pedofilia, il poster promozionale è un falso (Di sabato 25 luglio 2020) Il poster promozionale per la pedofilia con il logo di TED è un falso. Mirjam Heine, studentessa di medicina - come spiega butac.it - ha tenuto il suo discorso pubblico parlando di pedofilia. L'occasione era un TEDx, quindi un evento organizzato in maniera indipendente da TED. La frase incriminata appare solo nel video del TEDx: "Fatemi essere molto chiara su questo punto. Abusare dei bambini è senza dubbio alcuno sbagliato. Ma un pedofilo che non abusa dei bambini non ha fatto nulla di sbagliato. Voglio riassumere rapidamente dove siamo al momento (con la ricerca e studio sugli orientamenti sessuali nd maicolengel). Secondo la ricerca attuale, la pedofilia è un orientamento sessuale immutabile, proprio come per esempio ... Leggi su liberoquotidiano

