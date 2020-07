Stangata su Attilio Fontana: il dg lo scagiona, ma viene indagato lo stesso. L’ira di Salvini (Di sabato 25 luglio 2020) Era nell’aria e – puntuale come un orologio svizzero – arriva la Stangata. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato. L’inchiesta della procura di Milano è sulla fornitura di 75mila camici del valore di mezzo milione di euro. L’Aria, la centrale acquisti della Regione, l’aveva affidata alla Dama, la società del cognato di Fontana, Andrea Dini, a quanto apprende l’Adnkronos. Il ruolo di Attilio Fontana Fin dalle prime fasi delle indagini gli inquirenti hanno cercato di chiarire se il governatore lombardo avesse avuto o meno un ruolo attivo. Un ruolo, cioè, nel trasformare la fornitura da vendita in donazione alla luce del conflitto di interessi. Per il momento, invece, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Stangata su Attilio Fontana: il dg lo scagiona, ma viene indagato lo stesso. L’ira di Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Stangata Attilio 'Ndrangheta, processo alle cosche di Cinquefrondi: stangata in appello per 32 imputati - Nomi e foto Gazzetta del Sud Stangata su Attilio Fontana: il dg lo scagiona, ma viene indagato lo stesso sulla fornitura dei camici

Per tre ore è stato interrogato Filippo Bongiovanni, fino a pochi giorni fa dg di Aria. Proprio attorno a lui ruota l’inchiesta che, dopo i servizi di Report su Rai 3, mira a comprendere come vennero ...

Per tre ore è stato interrogato Filippo Bongiovanni, fino a pochi giorni fa dg di Aria. Proprio attorno a lui ruota l’inchiesta che, dopo i servizi di Report su Rai 3, mira a comprendere come vennero ...