Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: tre gol annullati ai neroverdi, decidono Hysaj e Allan (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli batte il Sassuolo con il risultato di 2 a 0.Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e il Sassuolo, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: gli azzurri erano alla ricerca di tre punti importanti per continuare ad inseguire il sogno dell'Europa.Partono subito forte i partenopei che dopo soltanto sette minuti trovano il gol del vantaggio: Hysaj porta palla e dal limite dell'area di rigore calcia con il destro trovando l'angolo in basso a sinistra, cogliendo di sorpresa Consigli e firmando la rete dell'1 a 0.I neroverdi si buttano in avanti alla ricerca del gol del pareggio, riuscendo a trovarlo ... Leggi su mediagol

