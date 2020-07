RT: l’indice di contagio preoccupa in Emilia-Romagna (Di sabato 25 luglio 2020) Il Veneto è attualmente la regione italiana con l’indice di contagio RT più alto ma questa settimana è in calo mentre sono sei le regioni che sono sopra uno: oltre a quella amministrata da Luca Zaia ci sono l’Emilia Romagna (in crescita, “seconda” in classifica), il Lazio, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte. Rispetto alla scorsa settimana, scende sotto 1 la Toscana (di pochissimo, 0,99), mentre va oltre la Liguria. E’ quanto si legge nel monitoraggio settimanale condotto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 13-19 luglio. Ci sono anche 3 regioni con Rt fermo a zero: Calabria, Molise e Puglia. Molto basse anche Basilicata (0,06), Valle d’Aosta (0,1), e poi Umbria (0,3) e Sardegna (0,32), mentre sfiorano quota 1 Campania (0,8) e ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - fanpage : Sei regioni hanno superato il livello di guardia, l'indice di trasmissione del contagio torna a destare preoccupazi… - fattoquotidiano : L’indice di contagio Rt in Italia supera l’1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano… - Noovyis : (RT: l’indice di contagio preoccupa in Emilia-Romagna) Playhitmusic - - corriereveneto : #venezia Coronavirus, scende l’indice del contagio. «I più colpiti? I quarantenni» -

Ultime Notizie dalla rete : l’indice contagio Covid 19, preoccupa il focolaio a Conca della Campania, ma la situazione è sotto controllo l'eco di caserta