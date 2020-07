Perché la frutta che acquistiamo spesso non sa di niente? (Di sabato 25 luglio 2020) Soprattutto nella grande distribuzione, la frutta è spesso insipida. Capita di rado con le mele (se non sono troppo “gonfiate”), in quanto ben conservabili. È invece più frequente con la frutta deperibile tipo albicocche e, soprattutto, pesche. “Queste vengono staccate immature dall’albero perché non arrivino invendibili al consumatore: tra la raccolta e la distribuzione passa infatti una decina di giorni. La maturazione avviene in celle frigorifere, a volte in presenza di etilene prodotto dagli stessi frutti con l’avanzare della maturazione; così non si sviluppano le caratteristiche sensoriali che si potrebbero apprezzare in un frutto maturato sulla pianta”. Ma, proprio come il nostro organismo, anche la frutta ha bisogno di minerali. “Se ... Leggi su ilfattoquotidiano

