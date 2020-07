Ode To The Mets dei The Strokes è un trip onirico che chiude in bellezza The New Abnormal (video) (Di sabato 25 luglio 2020) Il video ufficiale di Ode To The Mets dei The Strokes è proprio come lo immaginavamo: una sequenza di ambienti vuoti e mesti che lodano la città di New York nei suoi lati più oscuri, quelli che non interessano la frenesia della gig economy ma il silenzio degli angoli inesplorati. Dall'epoca antica alla Luna, il regista Warren Fu si è servito di 8 visual artist per fotografare in movimento la Grande Mela nel suo senso più desolato. Il pretesto scelto nel titolo è la squadra dei New York Mets che diventano, più che altro, la chiave di lettura più diretta per gli ascoltatori. Il nuovo singolo è anche l'ultima traccia di The New Abnormal, una chiusura che ha un forte odore di psichedelia inzuppata nel sentimentalismo urbano con il quale ... Leggi su optimagazine

