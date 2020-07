Mel Gibson ricoverato per coronavirus: “Curato con il Remdesvir” (Di sabato 25 luglio 2020) Mel Gibson ha vissuto settimane di paura perché è risultato positivo, ad aprile, al coronavirus e a Los Angeles si è sottoposto a cure immediate. La notizia è stata rivelata solo oggi dal Daily Telegraph. Sempre secondo i ben informati, l’attore e regista 64enne è stato curato con il farmaco antivirale Remdesvir. “Il tampone è risultato positivo in aprile, e in seguito al trattamento è risultato negativo al virus e positivo agli anticorpi”, riferisce la fonte. Gubson non è il solo a Hollywood ad aver contratto il Covid-19, è successo anche al collega Tom Hanks e a sua moglie Rita Wilson. Al momento Mel Gibson è tornato a lavorare alla sceneggiatura del secondo capitolo de “La passione di Cristo”, film da lui diretto nel 2004 che ... Leggi su ilfattoquotidiano

