La jeep fuori strada a Mykonos, giù per la scogliera: "Addio Carlotta, eri solare e piena di vita"

"Era una ragazza solare", dice il preside della sua scuola (ANSA) - PERUGIA - "Perugia piange la morte della giovanissima Carlotta Martellini, la diciottenne tragicamente scomparsa durante una vacanza ...Una vacanza con le amiche finita in tragedia, poche ore prima del rientro in Italia. Una ragazza di 18 anni di Perugia, Carlotta Martellini, è morta in un incidente stradale avvenuto all'alba di giove ...