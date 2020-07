Jaguar Land Rover sfoggia un touchscreen per auto che non si tocca (Di sabato 25 luglio 2020) Jaguar Land Rover e Cambridge University hanno sviluppato un sistema touchscreen per le auto che funziona senza il tocco da parte del conducente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

surajpandherSp : RT @LandRoverItalia: Ogni buca è una nuova avventura. Prosegue il Jaguar Land Rover Golf Challenge e domani saremo al Circolo Golf degli Ul… - UnicaRadio : Jaguar Land Rover e dall’Università di Cambridge hanno sviluppato un nuovo touchscreen che permetterà di avere una… - donno_stefano : RT @LandRoverItalia: Ogni buca è una nuova avventura. Prosegue il Jaguar Land Rover Golf Challenge e domani saremo al Circolo Golf degli Ul… - HDmotori : RT @HDmotori: Jaguar Land Rover ha sviluppato uno schermo touch che funziona senza tocco - LandRoverItalia : Ogni buca è una nuova avventura. Prosegue il Jaguar Land Rover Golf Challenge e domani saremo al Circolo Golf degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Jaguar Land Jaguar Land Rover ha le idee chiare: nel futuro anche un ibrido diesel e un SUV a idrogeno DMove.it Da Jaguar Land Rover il monitor contactless con tocco predittivo

The Untouchables, in questo caso non si tratta della famosa pellicola del 1987, ma della nuova generazione di monitor con sistema contactless brevettato da Jaguar Land Rover. La tecnologia del tocco p ...

Jaguar e Land Rover protagoniste al Waterfront Porto Cervo

Anche per l'estate 2020, Jaguar Land Rover ritorna in Sardegna, nell'esclusivo scenario del Waterfront Costa Smeralda, sul molo vecchio di Porto Cervo. Un'oasi di relax studiata nel dettaglio dall'arc ...

The Untouchables, in questo caso non si tratta della famosa pellicola del 1987, ma della nuova generazione di monitor con sistema contactless brevettato da Jaguar Land Rover. La tecnologia del tocco p ...Anche per l'estate 2020, Jaguar Land Rover ritorna in Sardegna, nell'esclusivo scenario del Waterfront Costa Smeralda, sul molo vecchio di Porto Cervo. Un'oasi di relax studiata nel dettaglio dall'arc ...