Inter, Marotta: “Messi nerazzurro? Fantacalcio, non è un nostro obiettivo” (Di sabato 25 luglio 2020) Nel corso del pre-partita di Genoa-Inter, che si sfideranno tra pochi minuti al Ferraris, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da tmw.com:Quanto valore può avere il secondo posto?"Sicuramente è importante. Ma la nostra analisi riguarda la crescita costante: la stagione non è conclusa, è ancora presto per un consultivo definitivo, ma possiamo dire di essere migliorati, e quindi proseguiamo su questa strada".Ci sono novità su Sanchez?"È una situazione anomala. Considerando l'Europa League c'è il rischio che la competizione venga alterata per la sua assenza, così come di altri giocatori. L'obiettivo è averlo a disposizione almeno per l'eventuale prosieguo ... Leggi su itasportpress

