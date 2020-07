Incendio sul Vesuvio: fiamme alte a Cappella Bianchini (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Un Incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona di Cappella Bianchini, a Torre del Greco. Le fiamme, si presume di origine dolosa, si sono estese e risultano difficili da spegnere a causa del forte vento. All’azione di spegnimento delle squadre di terra e di un elicottero, è stato affiancato l’intervento di un Canadair. Il rogo preoccupa perché l’Incendio si sono esteso a ridosso di alcune abitazioni della zona. Già la scorsa settimana lo stesso posto era stato interessato da un rogo doloso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di #Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Sul posto ci sono… - repubblica : Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: vigili del fuoco sul posto [aggiornamento delle 09:09] - emergenzavvf : Prosegue da ieri l’intervento dei #vigilidelfuoco con squadre a terra e un #Canadair per spegnere l'#incendio bosch… - ilmessaggeroit : Incendio sul Vesuvio: fiamme a ridosso delle abitazioni, arriva l'elicottero - GiuseppePepe10 : RT @NapoliToday: #Cronaca Incendio sul Vesuvio, cresce la paura: fiamme vicine alle abitazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio sul

NUORO, 25 LUG - Altra giornata di incendi in Sardegna. Le fiamme, anche alimentate dal vento, si sono spinte non lontano dal centro abitato di Torpè, in provincia di Nuoro, vicino alla diga Aidu Entu ...Incendio di vaste proporzioni all'interno del parco Nazionale del Vesuvio, nel territorio di Torre del Greco - zona Cappella Bianchini. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono estese e difficili ...