Incendio in Rsa a La Spezia, morto un paziente (Di sabato 25 luglio 2020) Un Incendio si è sviluppato nella notte tra il 24 e 25 luglio nella Rsa San Vincenzo della Spezia, nel quartiere del Canaletto, causando la morte di un anziano ospite. Altri tre pazienti sono stati salvati e portati in ospedale. Il rogo è scoppiato in una stanza al terzo piano della struttura, per cause ancora in corso di accertamento, saturando in breve tempo con il fumo tutti gli ambienti. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di La Spezia e pompieri del distaccamento del porto mercantile, personale del 118 e la polizia. La Rsa è agibile tranne il terzo piano. Leggi su tg24.sky

