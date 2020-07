Guida TV: programmi di stasera, sabato 25 luglio 2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 25.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Una storia da cantare – Fabrizio De Andrè Musica RAI2 Assediati in casa Film TV RAI3 Per un pugno di dollari Film RETE4 Una vita Soap Opera CANALE5 La sai l’ultima? Film ITALIA1 I Goonies Film LA7 Risvegli Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Belle Epoque Film TV8 Quattro matrimoni e un funerale Film NOVE Tutta la verità – L’enigma del mostro di Firenze Documentario Leggi su ascoltitv

