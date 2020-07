Golf, British Master 2020: Renato Paratore trionfa davanti a Højgaard (Di sabato 25 luglio 2020) Renato Paratore vince il British Master 2020 evento di rientro dello European Tour dopo quattro mesi di stop a causa del coronavirus. Sul percorso del Close House GC (par 71), a Newcastle-upon-Tyne in Inghilterra, l’azzurro ha iniziato la giornata da leader ed è riuscito a trionfare con un giro da 69 colpi che gli permette di chiudere il torneo a -18 (266; 65 66 66 69) con tre colpi di vantaggio sul secondo classificato Dane Rasmus Højgaard. I due erano arrivati faccia a faccia nel play-off del AfrAsia Bank Mauritius Open ad inizio anno, in quel caso fu il danese ad imporsi. Questo successo rende Paratore il secondo italiano ad imporsi nell’evento, il primo fu Baldovino Dassù nel 1976. Nelle leaderboard seguono poi Justin ... Leggi su sportface

Ancora tanto azzurro sull’European Tour dove ha compiuto una grande impresa Renato Paratore che ha vinto con 266 (65-66-66-69, -18) colpi il Betfred British Masters, primo di una serie di sei tornei d ...(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Quella di Renato Paratore al British Masters è una vittoria che il golf italiano merita per tutto l'impegno che sta mettendo in campo in questi anni. Paratore è un ragazzo in ...