Gessica Notaro avvisa i fan: qualcuno si spaccia per lei per chiedere soldi (Di sabato 25 luglio 2020) Una vicenda surreale quella di cui è rimasta recentemente vittima Gessica Notaro, è stata lei stessa a segnalare ai numerosi fan che qualcuno ha architettato una truffa a suo nome. La cantante modella ha reso nota la vicenda con un breve video postato sul suo profilo Instagram dove si è mostrata serena. Gessica Notaro vittima di truffa “Buongiorno, mi è stato segnalato che c’è un cretino che chiede soldi a nome mio” esordisce Gessica Notaro. “Ragazzi mi raccomando non cascateci, io non chiedo soldi a nessuno, nemmeno ai miei sponsor, perciò segnalate e bloccate”. Il soggetto in questione utilizzerebbe il nome Gessicha Notaro, come lei ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Gessica Notaro vittima di una truffa: il suo messaggio per i fan - #Gessica #Notaro #vittima #truffa: - zazoomblog : Gessica Notaro vittima di una truffa: il suo messaggio per i fan - #Gessica #Notaro #vittima #truffa: - Notiziedi_it : Gessica Notaro vittima di una truffa. “Chiedono soldi a mio nome, non cascateci” - CaputoItalo : Associazione La Girandola - Lecce: San Ferdinando di Puglia • Gessica Notaro contro l... - news24_city : Gessica Notaro a San Ferdinando di Puglia racconta la forza delle donne -