Genoa-Napoli, Hysaj: “Contento per il primo gol. Quattro gol subiti? Menomale che c’è il VAR” (Di domenica 26 luglio 2020) La gioia di Elseid Hysaj.In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Napoli e il Sassuolo, che si sono affrontati sul campo dello stadio San Paolo: a vincere sono stati gli azzurri grazie ai gol di Hysaj e di Allan. Al termine del match il difensore albanese è intervenuto ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua gioia per la prima rete realizzata con la maglia del Napoli:"Sono molto contento per questo primo gol con il Napoli. Mi dispiace che non ci fossero i tifosi, ma lo dedico comunque alla mia famiglia e a mia moglie. Spero di farne altri. Quattro gol subiti annullati dal VAR? Sono stati 4 gol arrivati da errori nostri. ... Leggi su mediagol

