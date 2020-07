Gattuso a Dazn: "1° tempo era da 3-0 con 9 palle gol! Fuorigioco fa parte del gioco, Sassuolo ha mandato in tilt Inter e Juve..." (Di domenica 26 luglio 2020) Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita, commentando la vittoria conquistata contro il Sassuolo: "Non sono d'accordo quando si dice che i giocatori hanno fatto il loro dovere! Quando crei nove palle gol, e il primo temp ... Leggi su tuttonapoli

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo. "Nel primo tempo abbiamo creato nove palle gol. Per quello che creiamo e per ...

Al termine del match tra Napoli e Sassuolo, Gennaro Gattuso ha analizzato la vittoria dei suoi ai microfoni di DAZN. Vincendo contro il Sassuolo, il Napoli si è assicurato il settimo posto in classifi ...

