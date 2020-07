Elliott Erwitt: Silence Sounds Good (Di sabato 25 luglio 2020) Elliott Erwitt è un artista a cui non piace parlare di se stesso e nel documentario , il fotografo documentarista titolare si presenta come se fosse un altro. Ha poca pazienza quando gli vengono chieste spiegazioni sul suo lavoro. Chi potrebbe biasimarlo? O sei istintivo, e allora non c’è niente da spiegare, o sei abbastanza sicuro delle tue idee da lasciare che si analizzino da sole. Come per le battute, che muoiono quando devono essere spiegate. Il documentario di Durante tutta la sua illustre carriera, Erwitt ha fotografato presidenti, papi, dittatori, rockstar, cani e persone non famose che sembrano avere più presenza di tutte quelle menzionate sopra. Il documentario mostra l’artista da tre diverse angolazioni. Si parla del suo passato, della sua attuale vita quotidiana e della sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

In quest'anno così particolare, dove anche i festival dedicati al cinema hanno subito significative restrizioni, dal 20 al 25 luglio, la trentottesima edizione del più antico Festival al mondo dedicat ...

Se la fotografia vi affascina ma non sapete da dove iniziare, ecco cinque libri di fotografia perfetti per cominciare a scattare Dopo mesi di lockdown, è tempo di tornare a viaggiare per esplorare la ...

