Costiera Amalfitana, al via la sperimentazione della mobilità sostenibile (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaiori (Sa) – Mentre iniziano i grandi eventi in Costiera Amalfitana, questa sera inaugurazione del Festival di Ravello con le immortali melodie di Ennio Morricone, eseguite dalla Roma Sinfonietta diretta dal figlio Andrea, ha inizio in Costiera anche la sperimentazione della mobilità sostenibile. Dunque grandi eventi, qualità, offerta. “Inizia una bellissima rivoluzione che tutela l’ambiente e mette la Costiera nelle condizioni di ripartire nel modo migliore. Ringrazio il Distretto Turistico, il Presidente Andrea Ferraioli che sta mettendo in campo progetti innovativi di crescita e mi complimento per il lavoro che sta portando avanti”. ... Leggi su anteprima24

Si rinnova l’appuntamento con il Ravello Festival: lo spettacolo di inaugurazione sarà dedicato a Ennio Morricone! Nella suggestiva cornice della costiera Amalfitana si svolgerà la 68esima edizione di ...

“L’Italia non finisce mai” al via su Rai1

Parte da sabato 25 luglio, alle 17.15 su Rai 1, L’Italia non finisce mai, un nuovo programma che vuole raccontare un’Italia splendida e spesso sconosciuta, scoprendo il “patrimonio diffuso” del nostro ...

