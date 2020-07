Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 25 luglio e l’ambulante positivo a Sabaudia (Di sabato 25 luglio 2020) Ci sono 19 casi e un decesso nel bollettino della Regione Lazio sul Coronavirus di oggi 25 luglio. E c’è anche il caso di un uomo che di mestiere fa l’ambulante e che ha violato la quarantena per recarsi a vendere la sua merce in spiaggia a Sabaudia. Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 25 luglio e l’ambulante positivo in spiaggia a Sabaudia Nella Asl Roma 1 dei due nuovi casi nelle ultime 24 ore uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato e il secondo caso riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi e ... Leggi su nextquotidiano

