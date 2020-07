Coronavirus: Messico, 7.573 casi in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA, 25 LUG - Il Messico ha registrato ieri 7.573 nuovi casi di Coronavirus e 737 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Messico Coronavirus: Messico, 7.573 casi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, l'Oms: «In un giorno 284mila contagi, record assoluto». Bahamas in lockdown, in Brasile 2,3 milioni di casi

Coronavirus, la curva sale ancora. I casi a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ieri i nuovi contagi nel mondo sono ...

Coronavirus, nel mondo è record di contagi. Allarme Oms e Trump in campo

ROMA. I casi di coronavirus a livello globale segnano un altro record giornaliero. Secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ieri i nuovi contagi nel mondo sono stati almeno 2 ...

